Il Volley Soverato nella prima di ritorno del girone B espugna il palazzetto di Messina

Ritorno alla vittoria per il Volley Soverato che nella prima di ritorno del girone B espugna il palazzetto di Messina superando le padrone di casa dell’Akademia Sant’Anna in quattro set. Una bella partita giocata dalle ragazze di coach Chiappini che sono state brave a respingere i tentativi di rimonta delle siciliane dell’ex Breviglieri.

Sono tre punti pesanti questi conquistati dal Soverato che sale a venti punti in classifica. Padrone di casa che, agli ordini di Breviglieri, scendono in campo con Muzi in cabina di regia e Ebatombo opposto, al centro il neo acquisto Martinelli e Catania, schiacciatrici sono Martilotti e Silotto con libero Faraone. Volley Soverato in campo con la diagonale Malinov – Korhonen, al centro Pomili e Cecchi, Giugovaz e Schwan con libero Ferrario.

Parte forte la squadra di coach Chiappini che si porta avanti 4-10 e successivamente 7-14 e 16-22, ipotecario così il primo set. Brave le ragazze del presidente Matozzo che chiudono il gioco 19/25 con pallonetto di Schwan. Reazione delle siciliane nel secondo set che conducono sulle calabresi 10-4 e 12-5; Soverato cerca di restare in scia per non perdere terreno.

Mantiene un buon margine di vantaggio la squadra di Breviglieri che conduce 19-12; recupera punti la squadra calabrese che si trova a meno quattro, 23-19, con time out per coach Breviglieri. Al rientro in campo chiude la compagine siciliana 25/20. Equilibrato l’inizio del secondo set con le due squadre sul 6-6 e 11-11; fasi importanti di questo terzo set con le due squadre ancora on parità 16-16. Break Soverato che si porta sul più tre, 17-20. Muro di Pomili e le calabresi conducono 18-22.

Chiude la squadra biancorossa con schiacciata di Schwan per 19/25. Come nel secondo, arriva la.reazione delle locali nel quarto set con Messina che conduce 10-5 e 18-14. Non molla Soverato che si porta ad una sola lunghezza, 20-19, dalle avversarie. Schwan mette giù il 22-22. Messi a guadagnarsi due palle set che Soverato annulla con Barbaro, 24-24 e si và ai vantaggi.

Match point per le calabresi, riprese però dalle locali che hanno una terza palla set sul 26-25. Nuova parità e nuova parità sul 27-27 dopo che Giugovaz annulla la quarta palla set siciliana. Set infinito. Lo stesso capitano del Soverato guadagna il secondo match point per le ioniche ma Messina annulla e il pu Teglio segna 28-28.

Arriva una terza opportunità per Soverato ma Ebatombo rimettere ancora le cose in parità 29-29; Pomili dal centro trova il quarto match point e capitan Giugovaz piazza un ace sporco che regala al Soverato il 29-31 e la vittoria al Soverato. Un match combattuto e tre punti importanti per le ragazze di Chiappini che adesso riposeranno nel prossimo turno.

Messina 1

Volley Soverato 3

Parziali set: 19/25; 25/20; 19/25; 39/31

Akademia Messina: Varaldo, Martinelli 7, Catania 9, Ciancio (L), Composto ne, Martilotti 13, Mearini ne, Muzi 5, Brandi, Silotto 5, Ebatombo 24, Faraone (L). Coach: Marco Breviglieri

VOLLEY SOVERATO: Malinov 2, Schwan 22, Cecchi 10, Ferrario (L), Giambanco ne, Cherepova, Giugovaz 11, Zuliani 3, Salviato (L) ne, Korhonen 6, Pomili 13, Barbaro 4. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Pecoraro Sergio – Ciaccio Giovanni

DURATA SET: 22′, 24′, 26′, 34′. Tot 1h46′

MURI: Messina 9, Soverato 13