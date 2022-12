Il Volley Soverato sbanca Vicenza e sale al secondo posto in classifica

Secondo posto solitario e regalo di compleanno per coach Luca Chiappini che con la sua squadra sbanca il Palasport di Vicenza superando tre a uno le padrone di casa dell’Anthea. Una vittoria ottenuta su un campo che vedeva le padrone di casa sempre vittoriose fino ad oggi. Soverato, dunque, continua a vincere e, fuori casa sono solo successi per la squadra ottimamente guidata da Luca Chiappini che arrivava a questa sfida da ex di turno.

Passiamo al match. Padrone di casa in campo con Galazzo in regia e Kavalenka opposto, al centro Cheli e Farina, Panucci con Ottino dono le schiacciatrici e libero FormaggioVolley Soverato in campo con la diagonale Malinov – Korhonen, al centro Pomili e Cecchi, Giugovaz e Schwan con libero Ferrario. Gara al via e sul 4-4 break da parte del Soverato che allunga sul 4-8 con time out per coach Iosi; dimostra ancora una volta carattere la squadra di Chiappini che conduce 9-13 con l’Anthea che comunque riesce ad accorciare le distanze e, così, squadre vicine nel punteggio 14-15 con Soverato che ricorre al time out. In campo si assiste a scambi lunghi tra le due contendenti e ne gode lo spettacolo.

Parità 17-17 con Vicenza che dunque riagguanta le avversarie. Torna avanti Vicenza 21-20 e giustamente coach Chiappini ferma il gioco chiedendo time out; si gioca punto a punto in questa fase calda del primo set 22-22 con Soverato in battuta. Time out intanto per Vicenza. Si arriva ai vantaggi con le.calabresi brave ad annullate ben quattro palle set e chiudere anche loro alla quarta opportunità per 29/31.

Sono ancora le calabresi anche ad inizio secondo set a provare l’allungo sul 2-6 con Vicenza che si riavvicina sul 5-8. Sul 6-9 la regista di casa Galazzo é costretta ad uscire e al suo posto entra la giovane Del Federico. Allunga Soverato che adesso conduce 8-14 con coach Iosi costretto al time out. Schwan e un muro di Pomili portano le ioniche sul più otto, 10-18 con il set che termina 14/25. Rientra Galazzo nel terzo set e Vicenza di porta 3-1 ma Cecchi e compagne ribaltano 3-5 con la gara che vede le due squadre giocare e lottare su ogni pallone.

Vicenza e Soverato sono 8-8 con le ospiti che provano l’allungo, 10-12, ma arriva il sorpasso Anthea e sul 13-12 Chiappini chiama time out. Più tre Vicenza adesso, 16-13, mentre nel Soverato dentro Zuliani per Giugovaz. Calabresi a meno uno adesso e coach Iosi chiana time out, 16-15. Soverato riagguanta il punteggio di parità 19-19, e sul 20-20 sono Panucci e compagne a trovare l’allungo 22-20 con tempo per Soverato.

Anthea riesce a chiudere il set 25/20 riaprendo così i giochi. Vicenza adesso ci crede e nel quarto set conduce 6-5 e 11-8, time out ospite. Al rientro, é parità con Soverato che riagguanta le locali, 12-12. Korhonen porta la sua squadra sul più due, 12-14, e coach Iosi chiama time out. Azioni lunghe in campo con Kavalenka che opera il sorpasso 15-14, e sul 15-15 beak di Soverato che vá avanti 15-18; più cinque per le “cavallucce marine”, 16-21 e time out per Vicenza.

Non molla Vicenza che si porta a meno due 19-21. Time out Soverato. Schwan mette a terra il punto del 20-23 ed é la stessa statunitense a guadagnarsi quattro match point e a.chiudere subito 20/25. Tre punti pesanti per il Soverato che domenica prossima sarà di scena a Montecchio.

Anthea Vicenza 1

Volley Soverato 3

Parziali set: 29/31; 14/25; 25/20; 20/25

ANTHEA VICENZA: Andreatta (L) ne, Legros 13, Galazzo 6, Groff ne, Panucci 8, Volskis, Ottimo 5, Farina 7, Kavalenka 21, Cheli 6, Formaggio (L), Digonzelli ne, Munaron, Del Federico. Coach: Ivan Iosi

VOLLEY SOVERATO: Malinov 2, Schwan 31, Cecchi 6, Ferrario (L), Giambanco ne, Cherepova ne, Giugovaz 16, Zuliani 1, Salviato (L), Korhonen 12, Pomili 7, Barbaro ne. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Galteri Andrea – Giulietti Fabrizio

DURATA SET: 35′, 24′, 29′, 31′. Tot 1h59′

MURI: Vicenza 10, Soverato 19