Il Volley Soverato si aggiudica il torneo “Chapeau 4.0”, ideato dal dott. Eugenio Mercuri e svoltasi a Crotone il 20/21 settembre presso il “PalaKrò”, ospitato dalla società di serie B2 Pallavolo Crotone del team manager Giovanni Capocasale. Oltre alla squadra del presidente Matozzo, hanno partecipato al torneo il Marsala di serie A2, le padrone di casa del Crotone, serie B2 e la Volley Palmi. Venerdì si sono disputati i due incontri di semifinale con le ioniche di coach Bruno Napolitano che hanno superato il Palmi per tre set a zero con i seguenti parziali: 25/18; 25/19; 25/18, mentre l’altra semifinale ha visto la vittoria delle siciliane del Marsala contro le pitagoriche di casa.

Sabato pomeriggio, poi, si è svolta la finalissima tra Volley Soverato e Sigel Marsala con il successo delle biancorosse per tre set a zero, 27/25, 25/13, 25/20 con un’ottima prestazione di tutte la squadra e con coach Napolitano che ha fatto ruotare tutte le atlete a disposizione. Migliore giocatrice della partita, premiata a fine match, la bulgara Silvana Chausheva che ha dimostrato un buono stato di forma come tutte le compagne.

Soddisfazione da parte di tutti quanti gli addetti ai lavori per una due giorni di volley importante che ha permesso al Soverato di mettere a punto quanto fatto durante la settimana. Premiazione anche per la centrale Vittoria Repice e per il presidente Matozzo che ha ricevuto un riconoscimento per alto impegno e distinzione nello sport calabrese.

Dopo questo torneo, le ragazze di coach Napolitano, riprenderanno a lavorare in lunedì pomeriggio con la seduta in sala pesi e, nel prossimo fine settimana, 28-29 settembre, saranno impegnate in un nuovo importante torneo, il VII Trofeo Città di Chieti, Memorial “Sandro Angeloni” che vedrà la partecipazione anche di : P2P Baronissi (A2), Pallavolo Chieti (B1), ASD Altino Volley B1), Cutrofiano Volley (A2), Virtus Orsogna Volley (B1).

Di seguito il tabellino della finalissima disputata tra Volley Soverato e Sigel Marsala:

Volley Soverato: Miceli, Masono 8, Muscetti, Gibertini (L), Repice 6, Botarelli 6, Riparbelli 1, Bortoli 2, Mangani 11, Caneva 8, Chausheva 11. Coach: Bruno Napolitano.

Sigel Marsala: Colarusso 5, Scirè ne, Bertaiola 6, Dahlke 15, Vallicelli 3, Lorenzini (L), Vaccaro (L), Buiatti 9, Rettani, Galletti, Caruso 7. Caoch: Paolo Collavini.

Muri: Soverato 8, Marsala 4.