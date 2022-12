Il Volley Soverato superato per tre set a zero dalla Ipag Montecchio

Prima sconfitta stagionale in trasferta per il Volley Soverato che viene superato per tre set a zero dalla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Era una partita tra due squadre che stanno facendo bene in questo girone di andsta e che ha visto prevalere le locali sulle biancorosse di Chiappini che, comunque, hanno giocato la loro partita.

Si rimane a diciassette punti in classifica raggiunti proprio da Montecchio e si ritorna in Calabria con la consapevolezza che uno stop non pregiudica quanto ottimamente stanno facendo le ioniche del presidente Matozzo. Passiamo alla gara. Padrone di casa in campo con la regista Bartolucci e l’opposto Mazzon, al centro la coppia Marconato – Barbazeni, schiacciatrici Angelina e Tanase mentre il libero é Maggipinto.

Volley Soverato in campo con la diagonale Malinov – Korhonen, al centro Pomili e Cecchi, Giugovaz e Schwan con libero Ferrario. Parte forte la squadra di casa che allunga nel punteggio, con Angelina e compagne avanti 14-7 e coach Chiappini chiama time out. Spinge Montecchio che si porta sul 17-10. Soverato tenta di riavvicinarsi alle avversarie ma la Ipag Montecchio chiude il primo set 25/12. Inizio secondo parziale e Soverato mette giù con Schwan il 3-6, dimostrando di avere una reazione dopo aver perso il primo gioco.

Le due squadre giocano a ritmi elevati con la palla che tocca terra solamente dopo scambi belli e prolungati. Ci pensa la solita Angelina a riportare Montecchio in parità 6-6, con le calabresi che vanno sul più due, 8-10 e coach Sinibaldi chiama time out. Le due squadre ora giocano punto a punto, 13-13. Soverato torna due punti sopra ma le locali ribaltano il punteggio e sul 21-19 coach Chiappini ricorre al time out.

Al rientro chiude Montecchio il set 25/20. Soverato parte bene anche nel terzo set 4-6, con la gara che si mantiene in equilibrio in questa fase, 12-12. Prova la.fuga decisiva Montecchio sul 16-13 con time out per Cecchi e compagne. Allunga ancora la Ipag sul 21-16 e chiude successivamente il set 25/17.

Dopo questo ko, il Soverato chiuderà il girone di andata al Pala Scoppa domenica prossima contro Marignano in un’altra partita che darà certamente emozioni.

Ipag Montecchio 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/12; 25/20; 25/17

IPAG MONTECCHIO: Maggipinto (L), Balestra (L) ne, Muraro, Cometti ne, Barbazeni 8, Bartolucci 1, Mazzon 15, Marconato 7, Malvicini ne, Angelina 22, Tanase 5, Esposito ne, Nardelli, Brandi. Coach: Marco Sinibaldi

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 10, Cecchi 2, Ferrario (L), Giambanco ne, Cherepova ne, Giugovaz 10, Zuliani ne, Salviato (L), Korhonen 5, Pomili 2, Tolotti ne, Barbaro. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Sabia Emilio – Angelucci Claudia

DURATA SET: 20′, 20′, 27′. Tot 1h14′

MURI: Montecchio 7, Soverato 5