Il Volley Soverato vince il tie break contro la Futura Giovani Busto Arsizio

Blitz calabrese in terra di Lombardia. Il Volley Soverato vince il tie break al Pala Borsani contro la Futura Giovani Busto Arsizio che aveva chiuso al quarto posto la regular season nel girone A. Grande partita delle biancorosse con qualche rammarico per aver lasciato per strada un punto con le ioniche che sul vantaggio del doppio set hanno avuto due match point per chiudere tre a zero.

Poi é arrivata la reazione delle locali ma la squadra di Chiappino é stata brava a non accusare il colpo e reagire disputando un ottimo quinto parziale. Due punti importanti che fanno iniziare nel migliore dei modi la pool promozione. Passiamo alla partita. La squadra di casa schiera Balboni in regia e Zanette opposto, al centro Tonello e Arciprete, schiaccitarici Badalamenti con Botezat, libero é Mistretta. Risponde la squadra di Chiappini con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario.

Dopo le prime battute di gara con le due squadre che giocano punto a punto, sono le ospiti a trovare u break portandosi avanti 4-8 e costringendo coach Amadio al time out; arriva la reazione delle padrone di casa che ribaltano il punteggio 12-11 con time out questa volta per Soverato. Gara in equilibrio con il punteggio di 16-16 ma sono di nuovo le ragazze di Chiappini ad affacciarsi avanti, 18-19 e 19-23 in questa fase cruciale del primo gioco. Chiude 21/25 Soverato.

Parte bene nel secondo set Soverato che conduce 4-6 e poco dopo 7-12 con time out per le padrone di casa. Allungano Malinov e compagne, adesso sul più sei, 10-16. Le calabresi giocano bene e oltre a difendere molti palloni, riescono in attacco a mettere a terra palloni importanti. Ancora le calabresi che con capitan Giugovaz e Korhonen si portano sul 14-22 ipotecario il secondo parziale. Le ioniche chiudono 15/25. La Futura non ci sta e il terzo set vede le due squadre in parità 11-11; più due Busto e Chiappini chiama subito time out.

É di nuovo parità sul 17-17 con Korhonen e compagne che cercano di piazzare il colpo decisivo. Più due per le locali, 20-18 ma Soverato recupera e piazza il break andando sul 21-23 con time out per coach Amadio. Al rientro in campo, Busto sbaglia la.palla del 23-23 e così Soverato ha a disposizione due pallematch che però spreca con le locali che raggiungono sul 24-24 le avversarie. Chiappini chiama time out. Palla set per la Futura che non sbaglia e chiude 26/24. Il set vinto ha dato fiducia alle ragazze guidate da coach Amadio.

La Futura Giovani conduce nel quarto set 7-5 e 10-8; Korhonen riporta in parità le calabresi, 11-11. Bella gara al Pala Borsani con le due squadre che lottano su tutti i palloni. Nuovo allungo da parte di Zanette e compagne, 15-11 con Soverato leggermente in difficoltà adesso. Passaggio a vuoto delle calabresi e Busto ne approfitta allungando 17-11. Set in discesa per le padrone di casa. Chiudono 25/19 le lombarde e si arriva al tie break. Quinto e decisivo set con Soverato avanti 3-6 ed é time out Busto.

Al cambio campo Soverato é avanti 4-8. Dimezza lo svantaggio la sqaud4a di casa sul 9-11 ma Korhonen mette giù il 10-13; arrivano quattro palle match per Soverato ed é ancora la finlandese a chiudere i conti 10/15. Successo meritato e importante in vista della prossima gara ancora in trasferta contro Mondovì.

Futura G. Busto Arsizio 2

Volley Soverato 3

Parziali set: 21/25; 15/25; 26/24; 25/19; 10/15

Futura Busto Arsizio: Venco, Milani ne, Fiorio, Badalamenti 2, Balboni 2, Mistretta (L), Morandi (L) ne, Tonello 17, Zanette 16, Arciprete 21, Botezat 15, Pandolfi ne, Member 4. Coach: Daris Amadio

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 23, Cecchi 5, Ferrario (L), Giambanco 1, Cherepova, Giugovaz 14, Zuliani 3, Salviato, Korhonen 33, Barbaro 1. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Sabia Emilio – Testa Antonio

DURATA SET: 26′, 22′,27′,24′, 15′. Tot 1h54′

MURI: Futura Giovani 8, Soverato 9