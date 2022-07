Il Volo ospite per l’apertura del Magna Graecia Film Festival

Sarà IL VOLO ad aprire la sera di sabato 30 luglio la 19a edizione del Magna Graecia Film Festival – ideato e diretto da Gianvito Casadonte – in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto 2022.

Il trio eseguirà un paio di brani tra i più significativi della propria carriera, in qualità di ospite speciale della kermesse che vedrà Beatrice Grannò come Madrina e un parterre di ospiti unico e internazionale, dall’attore Richard Gere, al regista e sceneggiatore John Landis, all’attrice Stefania Sandrelli, al regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana, al regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, che riceveranno la Colonna d’Oro alla Carriera.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone, ad esibirsi a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a Papa Francesco e a oltre un milione di persone, ad essere ospiti nelle principali televisioni e festival in tutto il mondo.