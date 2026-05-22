Illeciti ambientali contestati alla titolare di una azienda del Soveratese: il Tribunale di Catanzaro assolve l’imputata perché «il fatto non sussiste»

L’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato, in funzione di polizia giudiziaria, nel corso di attività ispettive e di vigilanza avvenute nel febbraio 2024, procedeva al sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) di una azienda che si occupa della lavorazione dei marmi e delle pietre, operante nel Soveratese.

Le accuse elevate riguardavano il presunto scarico di rifiuti reflui industriali e il presunto deposito non autorizzato ed incontrollato di rifiuti. Inoltre, secondo le congetture degli organi accertatori, si trattava di “rifiuti pericolosi”.

Ritenendo sussistenti i presupposti segnalati dalla polizia giudiziaria, il PM chiedeva la convalida del sequestro al GIP, il quale accoglieva la richiesta della Procura. I reati in questione, peraltro, sono oggetto di grande attenzione da parte del legislatore che, pure di recente, è intervenuto per inasprire le pene nei riguardi di coloro che commettono queste tipologie di illeciti penali.

Tuttavia, già nella fase cautelare – esauritasi nel marzo 2024 – il Tribunale del riesame aveva accolto la richiesta di M. R. G., in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’azienda, procedendo alla revoca del sequestro preventivo. Ciononostante, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro decideva di non chiedere l’archiviazione ma di proseguire con l’esercizio dell’azione penale.

Nel corso del dibattimento, tramite prove testimoniali e documentali, la difesa riusciva a dimostrare che l’azienda aveva specificamente rispettato tutte le prescrizioni normative: esisteva un impianto idrico a circuito chiuso per la separazione del materiale di lavorazione dall’acqua che lo trasportava, i rifiuti erano raggruppati nello stesso luogo in cui sono stati prodotti; erano correttamente conservati per categorie omogenee; non era decorso il termine di un anno per il loro smaltimento; non si trattava affatto di rifiuti pericolosi, avendo l’azienda (prima dell’intervento della polizia giudiziaria) proceduto a fare analizzare, da una ditta specializzata, tutte le categorie di rifiuti prodotte.

Il Tribunale di Catanzaro – I Sezione Penale – alla luce delle risultanze dibattimentali, ritenendo totalmente infondate le accuse, ha deciso in data odierna di assolvere l’imputata M.R.G., difesa di fiducia dall’Avv. Marco Grande del Foro di Catanzaro, con la formula più ampia: perché «il fatto non sussiste», ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p.