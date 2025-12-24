Illuminazione artistica a Catanzaro per il viadotto Bisantis

Nei giorni scorsi Anas, in collaborazione con il Comune di Catanzaro, ha acceso l’impianto di illuminazione artistica del viadotto Bisantis, sulla strada statale 280 “dei Due Mari, a Catanzaro, nell’ambito delle collaborazioni istituzionali che Anas mette in atto su tutto il territorio nazionale per il rilancio e la valorizzazione degli ambiti urbani.

La straordinaria opera progettata dall’Ing. Riccardo Morandi costituisce il ponte ad arco unico in calcestruzzo più importante d’Italia per luce, altezza e lunghezza.

L’illuminazione con i colori della bandiera italiana è stata accesa in occasione del passaggio del tedoforo olimpico nella città capoluogo.

Un’immagine iconica della capacità ingegneristica e costruttiva del paese, che Anas interpreta quotidianamente nel proprio lavoro per garantire strade funzionali, sicure e portatrici di valori identitari e culturali.