Imbocca con il furgone contromano l’autostrada A2, ritirata la patente

Ha imboccato contromano l’autostrada A2 del Mediterraneo, dopo avere fatto sosta in una stazione di servizio, ma è stato bloccato subito grazie all’intervento di due pattuglie della Polizia stradale.

E’ accaduto a Frascineto, in Calabria. Solo l’intervento fulmineo degli agenti delle due pattuglie impegnate in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del traffico, ha evitato che si consumasse una tragedia riuscendo a bloccare il mezzo e a ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.

Il conducente del furgone, accompagnato negli uffici della sottosezione della Polstrada di Frascineto, è risultato negativo all’alcoltest e si è giustificato dichiarandosi di non essersi accorto di avere imboccato l’autostrada in senso di marcia contrario, malgrado la segnaletica stradale. All’uomo è stata ritirata la patente e il veicolo è stato posto in fermo amministrativo.