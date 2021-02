Imbocca la strada provinciale 280 in direzione Lamezia Terme per sfuggire a un controllo di polizia. È successo a Catanzaro quando un uomo alla guida della propria auto non si è fermato all’alt degli agenti per poi darsi alla fuga in contromano.

Una corsa durata poche centinaia di metri fino a quando alcuni uomini della polizia, in borghese, hanno prima raggiunto e poi fermato la sua folle fuga.