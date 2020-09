Impedisce partenza autobus e minaccia poliziotti con coltello, 22enne arrestato

Gli Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea dello scalo aeroportuale “T. Minniti” di Reggio Calabria sono intervenuti, su richiesta di un autista dell’Azienda dei trasporti urbana Atam, nell’area antistante l’aeroporto, poiché un uomo era sdraiato per terra ed impediva la partenza dell’autobus.

L’uomo, cittadino extracomunitario 22 enne originario di Casablanca, era in chiaro stato di agitazione, ed è stato riportato alla calma dal personale della Polizia di Frontiera Aerea che l’ha convinto a spostarsi per consentire la partenza dell’autobus di linea. Mentre l’autista effettuava le manovre per uscire dal parcheggio, il soggetto ha avuto una nuova improvvisa reazione, rincorrendo il mezzo e minacciandone il conducente.

Gli operatori della Polizia di Stato prontamente sono riusciti a bloccarlo e, alla richiesta di mostrare loro i documenti, il soggetto ha aperto lo zaino che portava con sé ed ha estratto un coltello in metallo di grosse dimensioni, brandendolo contro i poliziotti, con la minaccia di non avvicinarsi.

Solo dopo un’attenta opera di mediazione gli Agenti sono riusciti a far desistere l’aggressore dalle sue intenzioni, hanno recuperato il coltello e hanno proceduto ad arrestarlo per i reati di resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.