Importante studio sul diabete in gravidanza

Il diabete gestazionale è una patologia molto frequente che in Calabria affligge 1 gravidanza su 4. E’, inoltre, gravato da una serie di complicanze le quali mettono a repentaglio il buon esito della gravidanza stessa, minando la salute della gravida e/o del feto e che possono manifestarsi anche oltre il parto.

La prestigiosa rivista The Lancet Diabetes & Endocrinology ha appena pubblicato uno studio che fornisce un’informazione cruciale nella definizione di un approccio ottimale per la diagnosi e la cura del diabete mellito gestazionale.

Lo studio, ideato dal Dott. Eusebio Chiefari, ha dimostrato che esiste una categoria di donne per le quali è indispensabile effettuare il test di screening per il diabete tra 16 e 18 settimane di gravidanza. Infatti, in queste donne ad alto rischio la diagnosi e l’immediato trattamento consentono di prevenire le temibili complicanze del diabete gestazionale.

Allo studio hanno dato un contributo prezioso le Dott.sse Paola Quaresima, Federica Visconti e Maria Mirabelli, con il coordinamento del Prof. Antonio Brunetti, Primario dell’Unità Operativa di Endocrinologia dell’Università di Catanzaro.