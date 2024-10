Impurezza nitrosamminica oltre i limiti, Aifa segnala ritiro lotti medicinale antidepressivo

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con provvedimento del 16 ottobre 2024 ha comunicato il ritiro a scopo cautelativo, di due lotti di un medicinale antidepressivo.

Nel dettaglio si tratta della “DULOXETINA DOC Generici 30 mg 28 capsule rigide gastroresistenti”, AIC n. 043595040, lotti n. 220761 scadenza 04/2025 e n. 230421 scadenza 01/2026; − “DULOXETINA DOC Generici 60 mg 28 capsule rigide gastroresistenti”, AIC n. 043595065, lotto n. 222253 scadenza 12/2025 della ditta DOC Generici Srl.

Il provvedimento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto a seguito di notifica da parte della ditta DOC Generici Srl relativa ad impurezza nitrosamminica superiore al limite consentito nei medicinali.

La DULOXETINA è utilizzata nel trattamento degli episodi di depressione maggiore; trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico negli adulti.

La ditta DOC Generici Srl. sita nella città metropolitana di Milano in via Bernina n° 7, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.