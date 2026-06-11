IMU sui terreni a Chiaravalle, Noi Moderati smonta le passerelle: “Il valore a 6 euro/mq nasce dagli atti, non dalla propaganda”

Fabiano: “La Delibera n. 57/2026 conferma che la criticità sollevata da Noi Moderati era reale. Ora servono chiarezza per chi ha già pagato e risposte sugli altri ambiti del PSC”

CHIARAVALLE CENTRALE – La Delibera di Giunta n. 57/2026, con cui il Comune di Chiaravalle Centrale ha fissato a 6,00 euro al metro quadrato il valore orientativo medio per il calcolo IMU dei terreni ricadenti nell’Ambito Agricolo Urbanizzato, rappresenta un primo risultato concreto e conferma la fondatezza della questione sollevata da Noi Moderati Chiaravalle Centrale.

“Quando abbiamo posto il problema – dichiara Vincenzo Fabiano, coordinatore cittadino di Noi Moderati – lo abbiamo fatto con serietà, atti alla mano e senza slogan. Oggi la delibera dimostra che quella criticità esisteva davvero: i valori andavano verificati, chiariti e ricondotti a criteri più proporzionati”.

Noi Moderati ricorda di aver formalizzato la questione con una nota protocollata n. 3179, chiedendo un confronto istituzionale sulla possibile rimodulazione dei valori al mq per il calcolo IMU dei terreni in Ambito Agricolo Urbanizzato e Ambito Periferico/Periurbano Infrastrutturato.

A seguito di quella richiesta, il Comune ha convocato l’incontro del 21 maggio 2026, alla presenza del Sindaco, del Vicesindaco, di consiglieri di maggioranza, del Segretario comunale, del Responsabile del Settore Finanziario e del coordinatore cittadino Vincenzo Fabiano, che ha partecipato al tavolo insieme a un tecnico incaricato da Noi Moderati, a conferma dell’approccio serio e documentato seguito dal movimento.

“È giusto che i cittadini conoscano la sequenza reale dei fatti – prosegue Fabiano –. Noi Moderati ha chiesto chiarezza, valori distinti e criteri verificabili. Oggi il Comune approva un valore di 6 euro/mq. Questo è il punto politico e amministrativo centrale”.

“Leggiamo in queste ore ricostruzioni un po’ troppo generose con alcuni protagonisti dell’ultima ora. Comprendiamo il desiderio del PD di intestarsi il risultato, ma gli atti hanno date, protocolli e contenuti precisi. Le passerelle possono anche fare rumore, ma la realtà amministrativa resta scritta nei documenti”.

“Non ci interessa mettere il cappello su una battaglia che riguarda i cittadini – aggiunge Fabiano –. Ci interessa che chi possiede un terreno paghi su valori chiari, pubblici e proporzionati. Ma proprio per rispetto dei cittadini, la verità degli atti non può essere piegata alla propaganda”.

La delibera, infatti, è un passo avanti, ma non chiude tutte le questioni aperte.

Restano da chiarire almeno tre punti fondamentali: cosa accade a chi ha già pagato utilizzando valori superiori, come saranno gestite eventuali compensazioni o rimborsi, e quali valori saranno definiti per gli altri ambiti del PSC, in particolare per l’Ambito Periferico/Periurbano Infrastrutturato, anch’esso oggetto della richiesta avanzata da Noi Moderati.

“La delibera arriva a pochi giorni dalla scadenza IMU – conclude Fabiano –. Per questo il Comune deve spiegare subito ai cittadini come comportarsi. Chi deve ancora pagare deve avere indicazioni chiare. Chi ha già pagato con valori più alti deve sapere se potrà recuperare quanto eventualmente versato in eccesso”.

La Delibera n. 57/2026 dimostra che il tema era reale. Ora serve completare il lavoro con trasparenza, senza confusione e senza lasciare i cittadini soli davanti a una materia fiscale complessa.