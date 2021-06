In arrivo il grande caldo, nel weekend temperature in forte aumento

Nei prossimi giorni le temperature sono destinate ad aumentare sensibilmente e un’ondata di caldo eccezionale si prepara ad avvolgere l’Italia e porterà, a cavallo del fine settimana a battere dei record, superando addirittura il super calore della famigerata estate del 2003, ovviamente non a livello generale (questo lo scopriremo solamente nei mesi a venire), ma di sicuro per ciò che riguarda la metà di giugno: tra domenica e lunedì raggiungeremo picchi di 40°C su alcuni angoli del Paese.

La prevista invasione dell’alta pressione africana verso il Bel Paese sembra ormai cosa fatta. Già da alcuni giorni un vasto nucleo anticiclonico a matrice sub-tropicale spinge verso il mare nostrum e nonostante qualche ostinato disturbo a spasso per la Penisola, il quadro meteo-climatico sta comunque assumendo connotati via via sempre più di stampo estivo.

Anzi, nei prossimi giorni l’alta pressione africana troverà ulteriore forza per estendere la sua bollente egemonia: ci attendiamo infatti la prima severa calura della stagione.

Prepariamoci dunque a sudare, non solo di giorno, ma pure la notte, visto che le temperature saliranno di parecchi gradi sopra la media del periodo, sia nei valori massimi, sia in quelli minimi, fino a raggiungere punte eccezionali per la stagione. Per l’inizio della seconda metà di giugno, salire oltre i 40°C è sicuramente un evento sicuramente ragguardevole. (ILMeteo.it)