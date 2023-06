In arrivo in Calabria l’anticiclone africano, è la prima ondata di calore del 2023

L’Italia si prepara ad affrontare la prima ondata di calore del 2023 con l’arrivo dell’anticiclone africano dall’Algeria, e 6-10 gradi in più entro martedì. Caldo che quest’anno inizia con notevole ritardo dopo settimane di nubifragi e tantissimi disagi.

Purtroppo il maltempo ha colpito duramente l’Emilia-Romagna e anche nelle ultime ore, in particolare il Centro-Sud, e rimane l’allerta sulle estreme regioni meridionali.

Dal weekend invece si prevedono condizioni di caldo afoso su tutta l’Italia: le temperature saliranno in modo più sensibile da domenica. Da lunedì il termometro salirà ovunque, raggiungendo un primo picco proprio per il solstizio d’estate che arriverà mercoledì 21 giugno alle 16:57.

Oggi, venerdì 16 giugno, ultima giornata di instabilità residua in Calabria con piogge sparse in alcune zone. Successivamente spazio a cielo sereno e caldo che daranno il via all’estate 2023.