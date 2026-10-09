In arrivo la prima vera perturbazione autunnale sulla Calabria: temporali intensi, venti forti e temperature in picchiata

L’autunno alza il tiro e si appresta a sferzare la Calabria. La prima violenta perturbazione della stagione, dopo aver causato ingenti danni sulle regioni del Centro-Nord Italia, sta scivolando rapidamente verso il Meridione.

A partire dal pomeriggio di oggi, i primi segnali del peggioramento interesseranno i versanti tirrenici della regione con le prime piogge, destinate poi a estendersi progressivamente verso le aree interne.

​Il momento più critico del maltempo è atteso per la giornata di sabato, quando complessi e intensi sistemi temporaleschi risaliranno da Sud attraversando l’intero territorio calabrese.

Sotto stretta osservazione, secondo i modelli meteorologici, sono soprattutto i settori della bassa Calabria — in particolare il Reggino tirrenico e il Vibonese —, le zone interne e la fascia jonica.

Proseguendo il loro cammino verso Nord, i nuclei temporaleschi andranno poi a coinvolgere il Catanzarese e il Cosentino tirrenico, picchiando duro soprattutto sulla catena delle Serre, sul Catanzarese interno e jonico, sul Crotonese e sui rilievi interni.

​In queste aree sono previsti temporali di forte intensità accompagnati da una frequente attività elettrica.

A fare da carburante per lo sviluppo di celle temporalesche marittime particolarmente violente sarà la temperatura dei mari italiani, ancora elevata rispetto alla media di questo periodo, che fornirà l’energia necessaria per l’innesco di fenomeni severi.

​Il transito del fronte perturbato segnerà anche una svolta drastica dal punto di vista termico: la fase di caldo fuori stagione volge al termine, lasciando il posto a un generale calo delle temperature su tutto il territorio regionale, con valori che localmente scenderanno persino al di sotto delle medie del periodo.

Ad accompagnare il maltempo ci saranno anche venti in forte rinforzo dai quadranti sud-orientali, che soffieranno con raffiche sostenute specie lungo le aree joniche e nelle zone interne.