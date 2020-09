In arrivo risorse agli enti locali per l’edilizia scolastica. Nota della sen. Bianca Laura Granato (M5S)

Sarà approvato questa settimana in Senato l’emendamento del Governo presentato al Decreto Agosto in materia di Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, che assegna agli Enti locali titolari della competenza in materia di edilizia scolastica per l’affitto di locali/spazi necessari per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021.

Questo significa che le risorse previste in origine per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021 vengono incrementate di 400 milioni di euro nell’anno 2020 e di 600 milioni di euro nell’anno 2021”. E’ quanto anticipa la senatrice Bianca Laura Granato (Movimento 5Stelle) componente della Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali.

“L’articolo 32 bis prevede, infatti, l’istituzione di un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro l’anno per il 2021 da destinare prioritariamente per affitti e spazi e alle spere di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee – spiega ancora la senatrice Granato -. L’articolo 32 invece prevede che quota parte dell’incremento del fondo istituito con decreto legge n.34di maggio e convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche – spiega ancora la senatrice Granato – ma anche alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Le istituzioni scolastiche potranno, quindi, stipulare accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore per ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale. Con queste risorse il Governo fornisce agli Enti locali un consistente supporto economico per mettere in atto misure di sostegno alle attività didattiche, garantendo sicurezza e operatività, nell’interesse della tutela del diritto allo studio dei nostri studenti”.