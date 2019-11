In auto 7 grammi di marijuana e a casa altri 20, 22enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno nel corso di un preordinato servizio di controllo del territorio, hanno fermato e controllato un’autovettura condotta da un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Durante i normali controlli, notando l’atteggiamento del conducente, i militari operanti hanno deciso di effettuare una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo.

È stato, infatti, rinvenuto, nella tasca del giubbino del conducente, un involucro di carta alluminio contenente circa 7 grammi di marijuana. A questo punto, mentre il soggetto, un 22enne, originario del luogo, è stato accompagnato presso gli uffici del locale comando Compagnia per i successi accertamenti. I militari della Stazione di Arena hanno poi effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione in uso allo stesso. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti due ulteriori involucri, sempre in carta alluminio, per complessivi 22 grammi circa di marijuana.

Gli involucri erano ben occultati all’interno di un pensile posto sopra il mobile-cucina. All’esito anche della perquisizione, in considerazione del peso complessivo di circa 30 grammi di sostanza stupefacente rinvenuta, il 22enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia per il successivo processo con rito direttissimo.