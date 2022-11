In auto con la cocaina a Girifalco, arrestato un 36enne

Carabinieri arrestano un 36enne per spaccio di droga. I militari del N.O.R. della Compagnia di Girifalco, in particolare, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato una persona, già conosciuta alle forze dell’ordine.

Il trentaseienne è stato fermato e controllato a bordo della sua auto e trovato in possesso di un cospicuo quantitativo (circa 230 grammi) di cocaina già suddivisa in una ventina di confezioni in cellophane.

Per l’uomo è scattato, quindi, l’arresto in flagranza con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito condotto presso la casa circondariale di Catanzaro – Siano.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.