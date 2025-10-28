In auto con oltre un chilo di droga nascosta sotto il sedile, un arresto a Catanzaro

La Polizia di Stato ha arrestato a Catanzaro un uomo che nascondeva nella propria automobile un consistente quantitativo di sostanza stupefacente.

L’uomo é stato bloccato dal personale della Squadra volante della Questura mentre era alla guida della propria vettura nel quartiere Santa Maria. All’interno dell’automobile i poliziotti hanno trovato 600 grammi di cocaina e 500 di eroina.

La droga era custodita in un involucro nascosto sotto il sedile lato guida della vettura.

L’arrestato, a carico del quale l’accusa é di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, é stato condotto in carcere su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro.