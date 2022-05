In auto senza assicurazione e con eroina negli slip, arrestati

Un uomo ed una donna, rispettivamente di 31 e 23 anni, entrambi cosentini, sono finiti in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della radiomobile bruzia, durante un controllo nel centro urbano di Cosenza, hanno fermato una vettura risultata senza assicurazione ed hanno dunque deciso perquisire sia il mezzo che i due occupanti.

È così che l’uomo è stato trovato con una dose da circa un grammo di hashish mentre la donna aveva con se 20 dosi di eroina, per circa 13 grammi, e che teneva nascoste negli slip. I due sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani.