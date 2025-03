In Calabria il Teacher Training di Yoga 200H

Un viaggio nella consapevolezza sostenuto da Naturium

Il progetto culturale Naturium, da sempre impegnato nella promozione di uno stile di vita sano e sostenibile, si fa sponsir di un’iniziativa di grande valore per gli appassionati di yoga e benessere: Yoga Teacher Training 200H, un percorso di formazione riconosciuto dalla Yoga Alliance e organizzato dalla Sri Sri School of Yoga.

L’evento, che si svolgerà dal 17 marzo al 1° maggio 2025, prevede un programma intensivo strutturato in 5 settimane di formazione online e 10 giorni di pratica in presenza in Calabria, presso l’incantevole Agriturismo Gullà a Copanello di Stalettì (CZ). Un contesto immerso nella natura che ben si presta a un’esperienza di trasformazione interiore e crescita personale.

Un percorso di formazione completo e certificato

Yoga Teacher Training 200H offre un’immersione nelle antiche tradizioni dello yoga, combinando teoria e pratica per un approccio olistico. Durante il percorso, i partecipanti avranno modo di approfondire:

Tecniche di asana, pranayama e meditazione; Filosofia dello yoga e applicazioni nella vita quotidiana; Anatomia e fisiologia applicata allo yoga; Metodologie di insegnamento e sviluppo delle competenze didattiche.

Al termine del corso, i partecipanti otterranno il diploma di insegnante Sri Sri Yoga, riconosciuto a livello internazionale da Yoga Alliance, aprendo le porte a nuove opportunità professionali nel mondo dello yoga e del benessere.

Un’opportunità unica per connettersi con la natura e con se stessi

La scelta della Calabria come sede della fase esperienziale non è casuale. La regione, con i suoi paesaggi mozzafiato e il suo legame profondo con la natura, rappresenta il luogo ideale per ritrovare equilibrio e armonia interiore. L’agriturismo che ospiterà l’evento offrirà un contesto accogliente e rigenerante, favorendo una connessione autentica tra corpo, mente e spirito.

Grazie al sostegno di Naturium, che da anni promuove il benessere attraverso una corretta alimentazione e iniziative culturali, questo Yoga Teacher Training si propone come un’esperienza trasformativa, rivolta sia a chi desidera approfondire la propria pratica personale, sia a coloro che aspirano a diventare insegnanti qualificati.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni e maggiori dettagli, è possibile contattare:

Italia: Giuditta Blandini (WhatsApp: 338.7713661 | Email: g_blandini@yahoo.it | www.agriturismogulla.it) Europa: (WhatsApp: +359 893375729 | Email: europe@srisrischoolofyoga.org | www.srisrischoolofyoga.org/eu)

Con il patrocinio di Naturium, questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di diffusione della cultura del benessere, contribuendo a creare una comunità più consapevole e connessa con la natura e con se stessa.