In Calabria nuovi collegamenti ferroviari per il periodo estivo sulla costa ionica

Prosegue la Summer Experience di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con i nuovi collegamenti estivi sulla costa ionica. Per incentivare il turismo locale, nei fine settimana, dal 16 luglio al 28 agosto, in accordo con le Regioni Basilicata e Calabria, informano in una nota: “saranno disponibili quattro nuovi collegamenti che collegheranno Sibari a Taranto e Cosenza a Metaponto, andata e ritorno, con fermate in tutte le stazioni della costa ionica, e in Calabria a Villapiana-Torre Cerchiara, Villapiana Lido, Trebisacce, Amendolara-Oriolo, Roseto Capo Spulico, Monte Giordano, Rocca Imperiale”.

“Nello stesso periodo, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, invece, l’offerta Trenitalia si arricchisce di quattro autobus fra Nova Siri e Metaponto, che circoleranno nelle stesse fasce orarie dei treni”.

“Gli oltre 1.000 posti complessivi – fra gli 880 circa dei treni e i 200 degli autobus – consentiranno di viaggiare comodamente lungo il litorale ionico, per raggiungere le rinomate spiagge da Metaponto a quelle della Città dei due Mari, in Puglia”.

La nuova offerta Trenitalia integra quella già in corso per la Calabria, con l’avvio dell’orario estivo. Per l’estate 2022 sono in corso, rendono noto: “altre promozioni dedicate a chi decide di viaggiare a bordo dei Regionali, per scoprire le bellezze del nostro Paese: la promo Junior per i ragazzi fino a 15 anni (non compiuti) che possono viaggiare gratuitamente accompagnati da un adulto (over 25) che acquista un biglietto di corsa semplice. Ritorna anche la promo “Estate Insieme” per viaggiare illimitatamente per quattro week end consecutivi”.