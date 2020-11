In Calabria siamo pronti per Gino Strada?

Certamente rincuora pensare che un Uomo di tale caratura possa guidare la sanità della nostra regione, ma siamo pronti per questo?

Ci sono parecchi punti oscuri nella nostra sanità, parecchie cose che non riusciamo a spiegare. Crediamo sempre che chi gestisce la COSA PUBBLICA sia incompetente o raccomandato.

Ma è davvero così? In Calabria ci sono parecchie domande senza risposta. Per incompetenza? Siamo governati da cretini? Io credo proprio di no. La risposta a queste domande c’è ed è NDRANGHETA. Inutile girarci intorno, inutile pensare sempre che la cosa pubblica sia in mano a dei cretini. Quando a comandare c’è uno stupido vuol dire che sta lì per conto di qualcun altro (semicit.).

Ecco perchè mi chiedo se siamo pronti per Gino Strada, perché non è un problema organizzativo, ma etico e sociale, quello da risolvere. Non sarà Gino Strada il salvatore della patria se prima di tutto NOI calabresi non invertiamo la tendenza alla mentalità mafiosa. Già, perché talvolta non ci accorgiamo neanche di averlo tale atteggiamento. Sono sicuro che Strada metterebbe mano con determinazione alle magagne fuori controllo che ammorbano il nostro paese.

Sono altrettanto sicuro che per questi motivi subirebbe ogni tipo di denigrazione, attacco, insulto, per cercare di screditare la sua figura. Tale atteggiamento è tipico della criminalità organizzata, che condiziona l’opinione pubblica nel silenzio. Un esempio lo abbiamo col dott. Gratteri, spesso e volentieri attaccato. Quante volte abbiamo sentito attribuirgli l’appellativo di “Mitomane” ? Se vogliamo possiamo tornare negli anni novanta, quando Falcone e Borsellino erano considerati elementi di disturbo nella quiete Palermitana.

La verità è questa. Siamo pronti per Gino Strada?

Insieme alla Calabria dobbiamo cambiare anche noi Calabresi, altrimenti Gino Strada nella nostra “Cosa Pubblica”, sarà soltanto un’altra “Perla ai Porci”.

Gabriele Francavilla