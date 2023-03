In casa con tre etti di marijuana e hashish, arrestato

Procedono senza sosta i servizi della Polizia di Stato di contrasto alla criminalità sul territorio, a Vibo Valentia e in provincia, soprattutto tesi al contrasto al traffico di sostanza stupefacente nelle aree maggiormente colpite da tali criticità. I poliziotti della Squadra mobile di Vibo Valentia, hanno concentrato gli sforzi operativi nell’hinterland di Briatico, in un’area ove si sospettava fosse frequente lo svolgimento di attività di spaccio.

Nel corso delle serrate operazioni di controllo, infatti, gli agenti hanno operato una perquisizione personale e locale a carico di un individuo, sconosciuto fino a quel momento alle forze dell’ordine avuto riguardo al traffico di droga, scovando all’interno dell’abitazione diverse buste di sostanza stupefacente per un peso complessivo di 300 grammi di marijuana suddivise in svariate dosi ed occultate in diversi punti dell’abitazione, e qualche dose di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La sostanza, pertanto, si riteneva evidentemente detenuta per la successiva vendita al minuto, considerata la quantità, la diverse qualità e modalità di confezionamento.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, all’esito dell’udienza di convalida, veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.