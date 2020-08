In centinaia si presentano nella tenda pre-triage di Soverato

In centinaia, soprattutto, giovani e giovanissimi hanno preso d’assalto le due tende per il pre-triage montate dalla Protezione civile regionale della Calabria una davanti alla sede locale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, nel quartiere Lido, e l’altra davanti al palazzetto dello sport di Soverato per effettuare i tamponi a chiunque volesse sottoporsi al test sul Covid-19.

La decisione è stata presa dai commissari dell’Azienda sanitaria provinciale, per evitare che gli ospedali siano intasati, dopo la notizia della positività al Coronavirus di un ragazzo che, prima di essere ricoverato nel corso dello scorso weekend, ha avuto accesso a due discoteche nella cittadina jonica in due giorni differenti.