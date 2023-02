Sono in corso, a Gasperina le riprese del film “Runner”, diretto da Nicola Barnaba e interpretato da Matilde Gioli e Francesco Montanari. Prodotto da Camaleo, società di produzione cinematografica con sede a Roma, distribuito da Plaion Pictures che ne ha acquisito i diritti all rights, finanziato con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria – 2022 dalla Calabria Film Commission e con il contributo del Ministero della Cultura, “Runner” – le cui riprese sono iniziate lo scorso 8 febbraio – è un action thriller con protagonista Lisa, una giovane di 25 anni con il sogno del cinema da quando era bambina.

Per lei il ruolo del runner è un traguardo importante: è il suo arrivo nel mondo del cinema, ma anche il punto di partenza per una fulgida carriera. È finalmente su un set, intreccia una relazione con Sonja, protagonista e star del cinema.

Cosa potrebbe volere di più dalla vita? Cosa potrebbe andare storto? Ma l’attrice ha un passato oscuro che torna a cercarla nel momento più impensato. Accusata dell’omicidio di Sonja, Lisa è costretta a scappare. Lisa corre, corre per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino e permettano di condannare il vero assassino.

“Runner” è un film adrenalinico e claustrofobico, interamente ambientato in un albergo isolato dal mondo. Il modello narrativo è ispirato a film come “Die Hard” e “Trappola in alto mare”.

L’idea è di narrare la storia in tempo reale, 90 minuti che partono da quando all’alba la troupe ha finito le riprese e Lisa riaccompagna Sonja nell’albergo poco distante. Un film d’azione ambientato al giorno d’oggi con una scansione ritmica che terrà lo spettatore incollato alla sedia.