In corso a Girifalco ricerche di una persona scomparsa

Ore 21.00 di ieri circa attivata procedura di ricerca a persona.

La persona dispersa Ziparo Giuseppe del 43.

Dalle notizie fornite, la persona si è allontanata dalla propria abitazione nella tarda mattinata del 25 u.s. per recarsi in cerca di funghi.

Ultimo avvistamento avvenuto nei dintorni dell’istituto comprensivo del comune di Girifalco.

Al momento impegnati nella ricerca squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di Girifalco, volontari della ProCiv e Carabinieri.

Sul posto inviato automezzo UCL (unità di comando locale) dalla sede centrale VVF di Catanzaro per il coordinamento delle operazioni di ricerca.