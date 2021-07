In distribuzione la dodicesima edizione della guida turistica gratuita “Pronto Estate” Calabria

Nata da un’idea di due giovani realtà, l’agenzia di comunicazione PUBBLICOM e la MELIGRANA EDITORE, la rivista PRONTO ESTATE anche quest’anno è uscita per consolidare il brand “turismo in Calabria” (focus Costa degli Dei) e riaffermare che la stessa è una “destination” turistica di primo piano, che deve necessariamente mostrarsi agli occhi dei tantissimi turisti (italiani e stranieri) come una realtà integrata, interconnessa e variegata, che può e deve offrire una moltitudine di servizi turistico-ricettivi e possibilità di svago nel segno del mare, del buon cibo e delle tradizioni.

Pronto Estate 2021 si riconferma un prodotto editoriale innovativo e completo, con un taglio pratico e veloce che prende per mano il turista alla scoperta della Costa degli Dei tutta (da Pizzo a Nicotera) e dell’entroterra (Serra San Bruno, Zungri, Soriano, Limbadi) con itinerari consigliati in alcune località calabresi e siciliane di punta come le Isole Eolie, Bagnara, Scilla, Reggio Calabria, Gambarie, Pentedattilo, Soverato, ecc.

Tante come ogni anno le sezioni: le mappe 3D, la “top 10” delle cose da fare, da mangiare, ecc., le spiagge “segrete”, le aziende da visitare, i prodotti enogastronomici da assaggiare e acquistare, gli sport e le attività per le famiglie. Nell’edizione 2021 – nonostante il calo dei turisti stranieri dovuto al Covid – sono state confermate le 5 lingue (italiano, tedesco, inglese, francese e russo) per dare comunque a tutti la possibilità di informarsi e godere a pieno il territorio e sono state inserite più pagine (124 anziché le 80 del 2020).

E poi, per celebrare l’ottima reputazione di Tropea, la regina della Costa degli Dei, quest’anno “Borgo dei Borghi 2021” e Bandiera Blu, una ricca sezione speciale (in 3 lingue: italiano, inglese e tedesco) dedicata alla “Perla del Tirreno”, con la sua storia, le mappe, i luoghi da visitare, le chiese, le sue feste e le sue tradizioni.

PRONTO ESTATE 2021 come ogni anno cerca di “fare sistema”; uno strumento che attiva una “rete” costituita da sponsor, privati e pubblici, sostenitori, collaboratori, associazioni ed enti che tramite PRONTO ESTATE creano valore perché contribuiscono alla diffusione della guida e dunque ad ampliare la visibilità in tutti i suoi aspetti del territorio.

Forte è l’attenzione dedicata all’integrazione tra guida cartacea, web e social network consapevoli della forte relazione che esiste tra off line e on line per una condivisione in tempo reale della vacanza 2021. Integrazione che avviene quotidianamente con l’invio di foto e notizie sui social da parte della redazione ma anche dei lettori stessi e visitatori in genere. Questi i canali social Pronto Estate attivi:

Facebook: www.facebook.com/prontoestate

Twitter: www.twitter.com/prontoestate

YouTube:www.youtube.com/prontoestate

Pinterest: www.pinterest.com/prontoestate

Instagram: www.instagram.com/prontoestate

E poi il sito/blog www.prontoestate.it in cui si può sfogliare on line la guida gratuitamente (sul proprio pc, smartphone o tablet) e trovare nello stesso tempo informazioni aggiuntive e aggiornate in tempo reale su eventi e manifestazioni oltre che una ricca sezione su attività e strutture (food, servizi e accomodation) con offerte e promozioni molto interessanti.

La redazione di Pronto Estate invita tutti, turisti e calabresi, a seguire, commentare e condividere immagini, esperienze e informazioni su itinerari, eventi e sulle iniziative culturali utilizzando sempre l’hashtag #CalabriaTravelExperience e #ProntoEstate. Sarà così possibile costruire una vacanza condivisa in tempo reale con tutti gli altri utenti con i momenti più belli dell’estate 2021.

È possibile reperire la guida in cartaceo presso tutti gli sponsor e sostenitori, presso le edicole, tabaccai, lidi o nei numerosi bazar della zona al costo di 1,00 €.

Non resta che augurare a TUTTI buona lettura e buona Estate!