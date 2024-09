Altri e io ci battiamo da mezzo secolo per la Trasversale; altri lo fa per la 106… Le strade sono quelle che sono, e bisogna intervenire.

Ma quando ieri sono stato sorpassato in doppia striscia continua – tratto Catanzaro Lido – Squillace – da un mascalzone che per poco non finì addosso ad auto in senso contrario, se fosse successo un incidente, ecco che tutti i giornali avrebbero gridato alla STRADA DELLA MORTE, e non alla canaglia che scambia la strada per Monza.

Dove sono le telecamere? E non dico quelle dei Comuni per fare cassa se uno va a un km in più, ma quelle per bloccare i delinquenti e togliere loro la patente, quindi telecamere della Stradale.

E quando l’incidente accade, sarebbe utilissimo, e, direi educativo e pedagogico, far conoscere a tutti su giornali e tv le dinamiche: se è stato il Fato, o se uno dei coinvolti era brillo o drogato o matto…

Invece, non so se ve ne siete accorti, leggiamo e vediamo immagini dell’incidente, e mai una notizia sulle cause e sui colpevoli.

I giornalisti si guardano il pane? E sia: emetta comunicati ufficiali la magistratura, con obbligo di pubblicazione dei nomi e dello svolgimento dei fatti.

Ulderico Nisticò