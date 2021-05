In dubiis pro reo, e la funivia

È un sano principio di diritto romano: nel caso dubbio, non si può condannare. Giusto, giustissimo. Ma qui siamo di fronte alla confessione di un colpevole, il quale ha dichiarato di aver manomesso, e non solo una volta, i meccanismi di sicurezza della funivia. Uno, uno solo, che ha fatto tutto da solo. La colpa, dicono in Toscana, morì fanciulla, cioè non se la volle sposare nessuno. Invece qui c’è uno che si affretta a confessare, addossandosi tutte le colpe. In questo caso, non so; ma fatti del genere, in Italia, ne sono successi a centinaia: uno paga per tutti, non si sa se gratis o, toh, pagato!

Ad oggi, 30 maggio, pare sia così. E chi scrive, di cui tutti conoscete la piena fiducia nelle istituzioni democratiche in genere e nella magistratura in specie, sente celestiale profumo di ponte Morandi.

Ponte Morandi: 45 morti, nessun colpevole. E siccome chi scrive è vecchio, molto vecchio, si ricorda del Vajont: nessun colpevole per morti a migliaia; e intanto tutti i sospetti defunsero, e, sempre in diritto romano, mors solvit omnia, cioè i morti non si possono processare. Tutti i nati prima o poi dobbiamo morire, speriamo poi: ma qualcuno muore in modo autogeno e qualcun altro no. Comunque, quelli del Vajont trappassarono innocenti. Quelli del Morandi… pazienza, abbiate fede, morranno anche loro, archiviati.

Attenzione, chi scrive non è giustizialista; e tanto meno crede che se il [presunto] assassino della funivia andrà in galera, la gattabuia avrà per lui un effetto rieducativo, e, dopo una decina d’anni, gli daremo di nuovo da gestire una funivia. Lo stesso per i due simpaticoni da oggi liberi.

A chi scrive interessa che siamo in mano a [presunti] delinquenti che, per soldi, ammazzerebbero la mamma, e figuratevi degli sconosciuti passeggeri.

Siamo in mano a chi non controlla i controllori, e perciò ha commesso culpa in vigilando, e, probabilmente, culpa in eligendo: traduzione, nessuno ha badato a niente, e la ditta ha scelto uno o imbecille o criminale. Per chi scrive, basterebbe per metterli tutti ai remi di una galea assieme a vari altri schiavi.

E invece oggi possono andare in gita. Dove andranno? Ah, sicuramente al mare; la sanno lunga, i due scarcerati, e non salirebbero mai sopra una funivia.

Buon bagno, innocenti dei miei stivali. Attenti a non entrare in acqua dopo pranzo: potrebbe venirvi una congestione, anche mortale. Quanto mi dispiacerebbe, non ve lo potete immaginare.

Ulderico Nisticò