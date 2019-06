In fase di completamento i lavori a Montepaone Lido

In direttura d’arrivo il restyling nella marina di Montepaone, dove è stato ampliato il corridoio stradale accanto ai locali giardinetti (per intenderci, fronte Palazzo Catuogno). Un’idea che aiuterà sicuramente i gestori dei locali siti nei pressi, penalizzati fino ad ora per penuria di parcheggi.

Un modo intelligente di incrementare il turismo, che nulla toglierà a chi, di contro, vorrà sostare o passeggiare nella veranda botanica che, anno dopo anno, regala fragranze e colori dagli alberi ivi piantumati.

Una raccomandazione, anzi, una preghiera all’Amministrazione provinciale responsabile del tratto di strada che prosegue verso Montauro: più sicurezza per i pedoni, con illuminazione e dossi che evitino agli automobilisti che si credono figli di Niky Lauda di farci scappare il morto, umano o non che sia.

Lorella Commodaro, giornalista e presidente associazione animalista Su la zampa