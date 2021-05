In fiamme a Catanzaro un appartamento adibito a studio medico, nessun ferito

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina sono intervenute, con supporto di autobotte ed autoscala, in Via Nazario Sauro, nel quartiere marinaro del comune di Catanzaro per incendio abitazione.

Interessato dalle fiamme un appartamento adibito a studio medico sito al secondo piano di una palazzina di 5 piani fuori terra.

Il fumo nero e denso originatosi dalla combustione si incanalava nella tromba delle scale creando panico negli appartementi sovrastanti in particolare, 4 persone residenti all’ultimo piano si rifugiavano sul tetto dello stabile e venivano evacuati con ausilio dell’autoscala.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì allo spegnimento del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’intero stabile ed alla messa in sicurezza del sito.

Non risultano danni a persone. Al momento in via precauzionale è da considerarsi inagibile lo studio medico e parte dell’appartamento sovrastante in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali più approfondite