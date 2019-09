In fiamme asciugatrice di una lavanderia automatica a gettoni, nessun ferito

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta con supporto dell’autobotte della sede centrale in via Bausan nel quartiere marinaro di Catanzaro per incendio all’interno di un locale adibito a lavanderia automatica a gettoni.

Interessata dal rogo una asciugatrice. Annerimento delle pareti interne del locale dovuto al fumo denso. Nessun danno alla struttura.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza del locale.

Carabinieri sul posto per quanto di competenza.

Non risultano danni a persone