In fiamme capannoni di un’azienda agricola, indagini sulle cause del rogo

Sono ancora a lavoro dalle 21:30 circa, tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Crotone per un vasto incendio che ha interessato alcuni capannoni di un’azienda agricola nel comune di Isola di Capo Rizzuto, località Mazzotta.

Sul posto due autopompe serbatoio, una delle quali proveniente dal distaccamento aeroportuale di S. Anna e un’autobotte, tutte impegnate nelle operazioni di estinzione delle fiamme che hanno interessato tre capannoni con all’interno rotoballe di fieno, attrezzature agricole ed animali da pascolo.

Sul posto anche i Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso per stabilire l’origine del rogo.