In fiamme due ambulanze di un’associazione di volontariato, nessuna pista esclusa

Un’ambulanza distrutta dalle fiamme e un’altra gravemente danneggiata.

E’ il bilancio di un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, divampato nel parcheggio della sede dell’associazione di volontariato “San Pio”, proprietaria dei mezzi, in via Madre Teresa di Calcutta a Lamezia Terme.

Secondo quanto si è appreso il fatto è accaduto nella notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e gli agenti delle Volanti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme che hanno avviato le indagini.

Al momento nessuna pista viene esclusa dagli investigatori sull’origine del rogo.