In fiamme nella notte un casolare abbandonato a Catanzaro

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute questa notte nella zona sud della città, via Sardegna loc. Aranceto per incendio tetto di un casolare abbandonato.

L’incendio ha interessato il tetto di copertura, con struttura in legno e laterizi, dell’abitazione.

Il casolare dalle notizie apprese sul posto era frequentato da extracomunitari e tossicodipendenti. Non risultano danni a persone. Il tetto completamente distrutto dal rogo.

Impegnate per diverse ore unità vigilfuoco con supporto di autobotte e autoscala.

Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Tramite la SO115 si richiedeva altresì intervento dei tecnici enel per il distacco della fornitura elettrica dello stabile.