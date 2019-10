In fiamme un laboratorio di pasticceria nel catanzarese

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta nelle prime ore pomeridiane in via Indipendenza, nel comune di Sersale, per incendio di una pasticceria.

Il locale sito nel centro del paese strutturato su due livelli, piano strada punto vendita e piano superiore adibito a laboratorio.

Le fiamme hanno interessato il solo laboratorio.

Il rogo ha completamente danneggiato le attrezzature ed i macchinari. Al momento dell’incendio l’attività era chiusa per cui non si registrano danni a persone.

In via precauzionale, in attesa di verifiche tecnico-strumentali più approfondite, è stato interdetto l’accesso ai locali.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza degli ambienti interni dell’attività commerciale.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio, al momento l’ipotesi più accreditata è quella accidentale.

Sul posto carabinieri per quanto di competenza.