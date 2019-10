In fiamme un magazzino nel catanzarese

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute nella tarda mattinata di oggi, nella frazione Acconia del comune di Curinga (CZ) per incendio magazzino.

Interessato dalle fiamme un magazzino con struttura in laterizi e copertura in lamierato situato a poca distanza dall’abitazione del proprietario.

Il locale era adibito a deposito di materiale vetusto, riparo per un motociclo e, in parte, a laboratorio dove il proprietario eseguiva piccoli lavoretti di fai da te.

Il rogo ha completamente coinvolto e distrutto tutto il materiale presente.

Intervento dei vigili del fuoco, protrattosi per diverse ore con due automezzi e sette unità è valso all’estinzione dell’incendio ed evitando l’ulteriore propagarsi delle fiamme.

All’interno del locale si rinvenivano altresì sette bombole di gpl che veniva nell’immediato allontanate dalle fiamme e poste in sicurezza.

Non si registrano danni a persone.

L’origine dell’incendio di natura accidentale, probabile cause elettriche.

Sul posto carabinieri per quanto di competenza.