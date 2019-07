In giro per il paese armato di mannaia, 35enne arrestato

Momenti di paura ieri sera a Dasà, piccolo borgo delle Preserre vibonesi. Un 35enne armato di una mannaia si è aggirato per il paese dopo una lite con una commerciante per motivi ancora non chiari.

Dopo il diverbio, l’uomo, secondo la ricostruzione, sarebbe tornato a casa per prendere l’arma girovagando poi per le strade fino a quando non è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri che si sono messi alla sua ricerca.

Le operazioni sono proseguite per alcune ore, estendendosi anche al di fuori del centro abitato, nelle campagne circostanti. A supporto sono intervenuti anche i colleghi della Compagnia di Serra San Bruno. Intorno alle 21.30 l’uomo è stato individuato e condotto in caserma dove è stato arrestato.