In Italia 1.128 persone hanno contratto il coronavirus, un caso in Calabria

L'Istituto superiore di sanità ha confermato tutti i casi esaminati.

In Italia 1.128 persone hanno contratto il coronavirus Sars-CoV-2 (+240 rispetto a venerdì 28 febbraio): i casi sono distribuiti in 13 regioni e uno nella provincia autonoma di Bolzano. (Qui gli aggiornamenti in tempo reale; qui la decisione sulle scuole chiuse in tre Regioni e aperte «a scacchiera» in altre).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 401 (+56), di cui 105 in terapia intensiva (+41), mentre 543 (+131) asintomatici sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Le persone guarite in Italia sono 50 (+4), i deceduti 29 (otto più di venerdì), di cui 23 in Lombardia, 2 in Veneto, 4 in Emilia-Romagna. Il numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto superiore di sanità avrà stabilito la causa effettiva della morte.

Nelle Regioni

Ecco i numero dei contagiati nelle singole regioni:

615 in Lombardia (+84 rispetto a venerdì 28 febbraio)

191 in Veneto (+40)

217 in Emilia-Romagna (+72)

42 in Liguria (+23)

11 in Piemonte (-)

11 in Toscana (+3)

11 nelle Marche (+5)

4 in Sicilia (-)

13 in Campania (+9)

6 nel Lazio (+3)

3 in Puglia (-)

1 in Abruzzo (-)

1 in Calabria (-)

1 nella Provincia autonoma di Bolzano (-)

I dati sono stati forniti alle 18 del 29 febbraio.

Ad oggi l’Iss ha confermato tutti i test esaminati, inviati dagli ospedali.