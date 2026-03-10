In Toscana con più di 4 Kg di cocaina in auto, calabrese arrestato

I militari hanno arrestato a Calenzano un cittadino italiano originario della provincia di Cosenza trovato in possesso di 4,327 chilogrammi di cocaina. La droga era suddivisa in quattro panetti termosaldati nascosti all’interno di una Jeep Avenger.

Ulteriori cinque panetti, del peso complessivo di circa 5,8 chilogrammi e contenenti una sostanza granulosa ancora da identificare, sono stati rinvenuti incollati sotto il paraurti posteriore del veicolo con nastro telato.

Alla vista dei militari che gli intimavano l’alt, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga e accelerando ad alta velocità nel traffico, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. L’inseguimento si è concluso poco dopo con il fermo del conducente.