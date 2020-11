In viaggio con 5 kg di cocaina, 49enne arrestato

Aveva nascosto sotto i sedili della propria autovettura cinque panetti di cocaina da circa un chilo ciascuno, ma non ha potuto consegnarli a destinazione in quanto è stato individuato e fermato direttamente agli imbarchi per i traghetti a Villa San Giovanni.

È finita così la corsa di un corriere, quarantanovenne catanese, fermato per un normale controllo dagli agenti presso gli imbarcaderi. L’uomo, mostratosi particolarmente nervoso e sfuggente nel corso delle verifiche, ha insospettito i Poliziotti che hanno deciso di effettuare controlli più accurati.