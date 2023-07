In viaggio sull’A2 con 13 sacchi di marijuana, tre 20enni arrestati

Tre ventenni sono stati arrestati nei giorni scorsi a seguito di un controllo svolto dalla Polizia Stradale sull’autostrada A2. Si tratta di tre ragazzi fermati mentre procedevano verso Reggio Calabria dagli agenti della sottosezione di Palmi.

I tre a bordo di un’auto grigia, che era stata già segnalata dal Centro Operativo di Polizia Stradale di Lamezia Terme, motivo per il quale gli agenti non hanno fatto fatica ad individuare il veicolo procedeva contromano in un’area di servizio nel comune di Rosarno.

Una volta fermato il mezzo, è stato subito scoperto come il guidatore fosse sprovvisto di patente. Avviata una perquisizione, il gruppo avrebbe tentato in vari modi di far desistere gli agenti dall’aprire il bagagliaio, inventando problemi meccanici e di apertura.

Problemi in realtà che si sarebbero successivamente rivelati inesistenti: una volta aperto il portabagagli, infatti, gli agenti hanno rinvenuto 13 sacchi contenenti marijuana, del peso complessivo di 12,7 chili, verosimilmente destinati allo spaccio.

La droga è stata sequestrata mentre per i giovani sono stati disposti, in attesa di conclusione delle indagini da parte della procura di Palmi e dell’esercizio dei diritti a tutela degli indagati, gli arresti domiciliari.