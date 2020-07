In viaggio verso la Sicilia con 4 kg di cocaina, cane antidroga la scova nell’auto. 51enne arrestato

Felice Melchionna, 51 anni, di Reggio Calabria, ex allenatore di Hintereggio e Gaeta, è stato arrestato in flagranza dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Oltre alla droga è stata sequestrata anche l’autovettura a noleggio utilizzata per il trasporto della cocaina.

L’uomo è stato controllato agli imbarcaderi di Villa San Giovanni. Grazie alle unità cinofile i militari hanno trovato la droga all’interno di 4 panetti ricoperti di plastica di colore nero, sigillati con nastro da imballaggio trasparente e recanti impresso un simbolo riproducente un ferro di cavallo, all’interno di un vano per il filtraggio dell’aria condizionata, posizionato sotto il cofano-motore dell’autovettura ispezionata.

I finanzieri hanno anche perquisito l’abitazione dell’uomo ed un locale della società di cui Melchionna è risultato essere il rappresentante legale. Rinvenuta una bilancia di precisione funzionante, un tablet, 4 telefoni cellulari e documentazione varia attinente alle attività di traffico di droga. Il 51enne è stato tradotto in carcere.