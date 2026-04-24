Inaugura oggi a Catanzaro il Mediterranea Village firmato Planet Multimedia di Emanuele Gambino

Taglio del nastro alle ore 18:00 al Polo Fieristico “G. Colosimo”. Tour del gusto, show e il concerto di Mimmo Cavallaro per la prima giornata

Apre oggi ufficialmente i battenti il Mediterranea Village, l’innovativo format esperienziale che fino al 28 aprile trasformerà il Polo Fieristico di Catanzaro “G. Colosimo” nel tempio della Dieta Mediterranea.

Non una fiera tradizionale, ma un villaggio dinamico dove il Patrimonio UNESCO viene celebrato attraverso un percorso che unisce salute, apprendimento e intrattenimento.

L’apertura ufficiale dei cancelli è fissata per oggi, 24 aprile, alle ore 18:00. Subito dopo il taglio del nastro, prenderà il via il “Tour del Gusto” con l’apertura delle nove stazioni gastronomiche. Con un unico biglietto, i visitatori potranno degustare piatti d’autore che rappresentano l’intera filiera alimentare: dai carboidrati nobili alla filiera contadina, dal mondo del mare alle carni, dai latticini alla pizza, fino alla pasticceria, al vino e all’area dedicata al senza glutine.

Alle ore 19:00, il celebre conduttore Alessandro Greco darà il via al primo talk dell’evento, seguiranno show cooking e masterclass guidate da eccellenti chef. La serata culminerà alle ore 22:00 con il grande concerto di Mimmo Cavallaro & Band, che porterà sul palco l’energia della musica popolare mediterranea.

Da oggi, il Village accoglie il grande pubblico offrendo contenuti autorevoli grazie alla partecipazione, tra gli altri, dello chef Alessandro Circiello, opinion leader della sana alimentazione e presidente FIC Lazio, lo chef Antonio Franzè, direttore aree tematiche del Village, i Cuochi Pittagorici, il maestro pizzaiolo Michele Intrieri e l’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro, presieduta da Domenico Origlia. Gli studenti dell’IIS Rita Levi Montalcini-IPSCEOA di Botricello, guidati dalla dirigente Giovanna Moscato, affiancheranno l’organizzazione in ogni fase del progetto.

Realizzato da Planet Multimedia sotto la guida di Emanuele Gambino, il progetto è supportato dal Dipartimento Agricoltura e Lavoro della Regione Calabria e dall’ARSAC, project manager Graziella Cirillo, mentre Mac Media affianca l’organizzazione in qualità di partner strategico per lo sviluppo commerciale e la valorizzazione delle partnership territoriali e Roberto Talarico è il responsabile area artistica e comunicazione. Main Mobility Partner dell’evento è AMC Spa, che garantisce collegamenti sostenibili per gli studenti.

Info e Biglietti: È possibile acquistare i ticket per l’esperienza completa su TicketOne o sul sito ufficiale: https://mediterraneavillage.it/e/mv2026-cz