Inaugurata la terza edizione del Premio Nazionale di arte contemporanea ChiaravalleArte

La terza edizione del prestigioso Premio Nazionale di arte contemporanea ChiaravalleArte ha preso il via con la rituale apertura coordinata dalla giornalista Anna Maria Colabraro. L’evento si è svolto in piazza Calvario, nello spazio antistante i locali del Liceo Scientifico che ospitano la mostra-concorso.

La cerimonia ha visto gli interventi di saluto dell’architetto Nicola De Luca, direttore artistico della manifestazione, e dei curatori: il saggista e gallerista Enzo Le Pera, il critico d’arte e sociologo Maurizio Vitiello e la professoressa Lara Caccia, critica e storica dell’arte, nonché docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Anche Roberto Sottile, direttore artistico del Centro Studi d’Arte – Archivio Vinicio Berti di Bologna, ha offerto il suo contributo critico ed era presente all’inaugurazione.

Il sindaco Domenico Donato ha sottolineato l’importanza e la centralità del premio nel panorama delle iniziative culturali proposte dall’amministrazione comunale. Un impegno condiviso anche dal vicesindaco Pina Rizzo, che ha confermato l’intenzione di allestire un museo permanente di arte contemporanea a Chiaravalle, una volta completati i lavori di ammodernamento di Palazzo Staglianò.

La presidente della Consulta della Cultura, Teresa Tino, ha ribadito l’obiettivo di crescita del territorio attraverso il binomio arte-cultura, visto come potente attrattore turistico e collante sociale.

Numerosi artisti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro hanno partecipato all’inaugurazione, portando un’ondata di entusiasmo e creatività. Il dirigente scolastico dell’IIS “Ferrari”, Fabio Guarna, ha rivolto un pensiero proprio a loro, sottolineando come eventi di questo genere siano fonte di ispirazione per i giovani.

Gli artisti in concorso per questa edizione del premio sono: Pippo Altomare, Daniele Bilotto, Alessandro Borrelli, Pietro Colloca, Angela Consoli, Nicola De Luca, Annamaria De Vito, Salvatore Dimasi, Gaetano Fiore, Roberto Franchitti, Flavio Gioia, Janax, Antonio Lori, Emidio Mastrangioli, Graziella Paolino Parlagreco, Rocco Pangaro, Antonio Pujia Veneziano, Federica Ricca, Vito Sardano, Maurizio Schächter Conte, Arianna Spizzico, Luminata Taranu, Agostino Tulumello, Paolo Viterbini.

Sezione giovani artisti: Alois Arruzzo, Maria Luisa Bevivino, Sara Cavaretta, Pina Cerchiaro, Andrea Corsello, Creeptica, Clelia Cupelli, Eros Iannoccari, Giulia Iozzo, Vincenzo Lavia, Martina Loiarro, Valentina Medica, Mario Muraca, Isabella Parisi, Maria Carlotta Romeo, Giuseppe Sabatino, Fiammetta Ornella Silipo, Maria Neve Vallone.

Il Premio Nazionale di arte contemporanea ChiaravalleArte si conferma un appuntamento imprescindibile per la promozione della cultura e dell’arte contemporanea in Italia, offrendo una vetrina di rilievo per artisti affermati ed emergenti.

La mostra si può visitare ogni giorno, dalle ore 18.30 alle 23.00, fino alla data del 13 agosto quando verrà proclamato il vincitore di questa edizione 2024.

Tra gli eventi correlati: la presentazione del libro “Sulle vie della critica d’arte” di Teodolinda Coltellaro (03/08); la presentazione del libro “Il maiale. Storia, tradizioni e ricette di Calabria” di Barbara Froio, nell’ambito della manifestazione “Radici” (08/08); la conferenza su “Arte e Intelligenza artificiale” a cura di Francesco Pungitore e con gli interventi di Claudio Cosentino, Nicola De Luca, Vincenzo Macrì e Antonio Pasquale (09/08).