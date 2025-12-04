Inaugurata nel centro storico di Santa Caterina dello Ionio la sede di Formazione Superiore e Continua

Al via i nuovi corsi presso l’edificio scolastico di Via Piave!

Si è svolta nella giornata del 3 dicembre 2025, la cerimonia inaugurale della nuova sede di Formazione Superiore e Continua presso l’edificio scolastico di Via Piave.

All’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale unitamente all’associazione Progetto Giovani APS, hanno preso parte cittadini di Santa Caterina dello Ionio e anche dei paesi limitrofi.

Dopo il rituale taglio del nastro, ha preso la parola il sindaco Francesco Severino: “Abbiamo inaugurato, la sede dei nuovi percorsi di Formazione Superiore e Continua presso l’edificio scolastico di via Piave. Un risultato per l’intero comprensorio, conseguito grazie alla tenacia e all’impegno di questa squadra di Governo sempre a lavoro per innalzare il livello della qualità di vita nel nostro paese”.

“Si tratta di percorsi di inserimento al lavoro e anche di carattere universitario con la possibilità di sostenere gli esami in loco. Intendo ringraziare l’associazione Progetto Giovani APS e la direzione per il grande lavoro messo in campo insieme a tutta l’amministrazione che ho l’onore di guidare. Stiamo cercando, attraverso ogni mezzo, di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei Centri Storici e grazie alla nostra caparbietà e programmazione, passo dopo passo ci stiamo riuscendo”.

“Tanto è stato fatto, la strada è lunga, ma con il contributo di tutti, raggiungeremo altri e lusinghieri risultati per il bene della collettività. Si era chiusa una porta, ma questa amministrazione ha aperto un portone”.

“Lo sviluppo, infatti, passa da questi obbiettivi, non dalle chiacchiere e dalla cattiveria. Questo significa tenere al territorio e al Centro Storico. Combatterò sempre affinché ogni logica di campanilismo possa essere superata. Santa Caterina dello Ionio è una e indivisibile”.

È poi intervenuto il direttore Carmelo Cortellaro che ha voluto fare una breve presentazione dei corsi che questo presidio culturale metterà a disposizione, ponendo attenzione sul fatto che l’offerta formativa potrà anche essere adeguata alle esigenze della popolazione scolastica. Ha speso parole di stima verso il sindaco e l’operato di tutta l’amministrazione per l’attenzione rivolta a questo progetto.

Anche il preside Giancarlo Caroleo del CPIA ha preso la parola dichiarandosi sin da subito disponibile, attraverso pure l’indispensabile attività della scuola che rappresenta, a favorire ogni forma di sinergia tra gli istituti.

​Prima di favorire un piccolo rinfresco allestito per l’occasione, il parroco Don Jasmin ha benedetto i locali della struttura.