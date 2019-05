Inaugurata una nuova piazza a Soverato Superiore

Con un post su Facebook il sindaco di Soverato esprime la sua soddisfazione per l’inaugurazione di una piazza a Soverato Superiore:

“Finalmente da oggi l’ingresso di Soverato Superiore sarà più decoroso.

Al posto di un terreno incolto, ricettacolo spesso di sporcizia e topi, oggi vi abbiamo realizzato una bella piazza.

Un ulteriore impegno che avevamo preso e che abbiamo mantenuto per il nostro amato Borgo che custodisce le nostra Santa Patrona Maria SS. Addolorata, la nostra storia, le nostre origini, la nostra opera d’arte più preziosa (la Pietà del Gagini) e tanto altro ancora.

Nonostante in molti mi dicessero che non vi saremmo riusciti, perché già in tanti ci avevano provato, non ci siamo arresi.

Con competenza e determinazione tutto è possibile.

Grazie a Don Giorgio per la benedizione,

grazie alle famiglie Chiefari e Gratta’ (proprietari del terreno), al progettista arch. Gennaro Procopio, alla ditta Giulio Scivoletto ed all’assessore Daniele Vacca.

Ora è compito dei cittadini avere cura di questa nuova opera pubblica.

Viva la Calabria che non si arrende e che vuole crescere e progredire.”